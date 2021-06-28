Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adam Ounas atağı! Rachid Ghezzal ikna etti (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adam Ounas atağı! Rachid Ghezzal ikna etti (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Rachid Ghezzal'i kadroya katmak üzere olan siyah beyazlılar, vatandaşı Adam Ounas'ı da bitiriyor. 24 yaşındaki futbolcu için Ghezzal devreye girdi ve vatandaşını ikna etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adam Ounas atağı! Rachid Ghezzal ikna etti (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin formasını giyen yıldız sağ kanat oyuncusu Adam Ounas ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Cezayirli oyuncu ile Galatasaray da görüşürken, Beşiktaş cephesini sevindiren gelişmeler yaşandı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adam Ounas atağı! Rachid Ghezzal ikna etti (BJK spor haberi)

Cezayir basınında yer alan haberde; Ounas'ın seçimini yaptığı ve Beşiktaş'ı tercih ettiği yazıldı. Bu arada Beşiktaş teknik ekibinin, Ounas'ı özellikle çok yönlü olması sebebiyle tercih ettiği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adam Ounas atağı! Rachid Ghezzal ikna etti (BJK spor haberi)

Cezayirli futbolcu, sağ kanadın yanı sıra; sol kanatta ve hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu gibi görev yapabiliyor. Geçen sezon Crotone'de kiralık olarak forma giyen Ounas, 25 maçta 4 gol atıp, 5 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adam Ounas atağı! Rachid Ghezzal ikna etti (BJK spor haberi)

RACHID GHEZZAL İKNA ETTİ

Ounas'ın siyah-beyazlı takımı seçmesinde vatandaşı Ghezzal'in büyük rolü olduğu bildirildi. Rachid'in milli takımdan da arkadaşı olan Ounas'a "Neden sürekli Beşiktaş'a öncelik verdiğimi sanıyorsun. Muhteşem bir kulüp. Üstelik bu yıl taraftarlar da olacak. Bu coşkuyu tarif edemem" dediği bildirildi.

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