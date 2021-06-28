Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adam Ounas atağı! Rachid Ghezzal ikna etti (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin formasını giyen yıldız sağ kanat oyuncusu Adam Ounas ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Cezayirli oyuncu ile Galatasaray da görüşürken, Beşiktaş cephesini sevindiren gelişmeler yaşandı.

Cezayir basınında yer alan haberde; Ounas'ın seçimini yaptığı ve Beşiktaş'ı tercih ettiği yazıldı. Bu arada Beşiktaş teknik ekibinin, Ounas'ı özellikle çok yönlü olması sebebiyle tercih ettiği bildirildi.