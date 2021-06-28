Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Joao Mario, Diego Costa, Andraz Sporar... | Bjk haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızla yürüten Beşiktaş'ta öncelik forvet transferine verilirken, gündeme gelen isimlerden biri 25 yaşındaki Santo Borre oldu. Kolombiya basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın dışında Krasnodar da devreye girdi.

ADAM OUNAS

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile temaslarını sürdürüyor. Ancak Cezayirli yıldızın alternatifi de hazır. Cezayir basınında yer alan haberde; Ounas'ın seçimini yaptığı ve Beşiktaş'ı tercih ettiği yazıldı. Bu arada Beşiktaş teknik ekibinin, Ounas'ı özellikle çok yönlü olması sebebiyle tercih ettiği bildirildi.