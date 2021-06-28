Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Santos Borre transferinde kıyasıya yarış! "Ya Beşiktaş ya da..."

Son dakika spor haberi: Santos Borre transferinde kıyasıya yarış! "Ya Beşiktaş ya da..."

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonda da şampiyonluk kupasını müzesine götürerek taraftarlarını sevindirmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile olan belirsizliği de ortadan kaldıran Siyah-Beyazlılar, transfer çalışmalarına da hız verirken liste bir hayli kabarık. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ayrılığının ardından gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal'a daha önce 4 yıllık sözleşme önerdiği Santos Borre transferi için Kolombiya'dan haber var. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:49
Son dakika spor haberi: Santos Borre transferinde kıyasıya yarış! "Ya Beşiktaş ya da..."

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak taraftarlarını sevindiren Beşiktaş, Sergen Yalçın belirsizliğinin çözülmesinin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Santos Borre transferinde kıyasıya yarış! "Ya Beşiktaş ya da..."

Birçok isimle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılığı sonrası gol yollarında etkili bir ismi kadroya katmak isterken, birçok oyuncunun adı Kara Kartal ile anılmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Santos Borre transferinde kıyasıya yarış! "Ya Beşiktaş ya da..."

Bu isimlerden biri de 2017 yılından bu yana River Plate forması giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 25 yaşındaki golcü Santos Borre...

Son dakika spor haberi: Santos Borre transferinde kıyasıya yarış! "Ya Beşiktaş ya da..."

Siyah-Beyazlılar'ın oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendiği bilinirken, Kolombiya basınından bu transfere dair ilginç bir haber kaleme alındı.

Son dakika spor haberi: Santos Borre transferinde kıyasıya yarış! "Ya Beşiktaş ya da..."

Haberde Beşiktaş'ın Rusya ekiplerinden Krasnodar'la forvet Santos Borre için kıyasıya yarıştığı yazıldı.

Son dakika spor haberi: Santos Borre transferinde kıyasıya yarış! "Ya Beşiktaş ya da..."

Beşiktaş'ın, Rusya ekiplerinden Kolombiya basınında, boşta olan Borre'nin henüz kararını vermediğini belirtip, "Bu iki takımdan birine gideceği kesin ama hangisi olacak? İşte ona Borre karar verecek" yorumu yapıldı.

Son dakika spor haberi: Santos Borre transferinde kıyasıya yarış! "Ya Beşiktaş ya da..."

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Borre'ye 4 yıllık sözleşme önerdiği bildirilmişti.

Son dakika spor haberi: Santos Borre transferinde kıyasıya yarış! "Ya Beşiktaş ya da..."

SANTOS BORRE KİMDİR?
Deportivo Cali altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda 5 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu. Aynı sezon Deportivo Cali'de kiralık oynayan Borre, sonraki sezon Villarreal'e kiralandı.

Son dakika spor haberi: Santos Borre transferinde kıyasıya yarış! "Ya Beşiktaş ya da..."

2017-18 sezonunda ise River Plate, 3.5 milyon Euro karşılığında Borre'nin bonservisini aldı. Borre, 30 Haziran itibarıyla serbest kalacak.

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