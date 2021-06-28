Son dakika spor haberi: Santos Borre transferinde kıyasıya yarış! "Ya Beşiktaş ya da..."

Birçok isimle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar Aboubakar ve Cenk Tosun 'un ayrılığı sonrası gol yollarında etkili bir ismi kadroya katmak isterken, birçok oyuncunun adı Kara Kartal ile anılmaya devam ediyor.

Bu isimlerden biri de 2017 yılından bu yana River Plate forması giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 25 yaşındaki golcü Santos Borre...