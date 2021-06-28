Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezonda böyle kanatlanacak! Transfer listesinde kimler yok ki...

Ümraniye'de Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın'la yeni sezon planlaması yapılmaya başlanırken, bu toplantılara zaman zaman başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katılması bekleniyor.
Siyah beyazlılar öncelik santrforda olmak üzere stoper, 10 numara ve orta sahaya en az 6 transfer yapmayı düşünüyor. Rosier ve Ghezzal'ın takımda kalıp kalmayacağının netleşmesinden sonra sağ bek ve kanat için de takviye yapılıp yapılmayacağı belli olacak.
SERGEN YALÇIN'IN ÖNCELİĞİ SANTRFOR VE 10 NUMARA
Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Yalçın'ın, ilk kamp dönemine en az 2, ikinci kamp dönemine de 2 veya 3 oyuncunun transferinin mutlaka bitirilmesini istediği öğrenildi.