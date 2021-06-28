Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezonda böyle kanatlanacak! Transfer listesinde kimler yok ki...

Çin'den ayrılarak Avrupa'da oynamak isteyen Alex Teixeira, siyah beyazlıların görüştüğü ve teklif sunduğu futbolcu durumunda. Serbest olduğu için imza parası ve yüksek maaş isteyen Brezilyalı 10 numara için yapılan görüşmelerde ciddi bir mesafe kaydedilse de, imza aşamasına henüz gelinmiş değil. Ancak yönetim, Sergen Yalçın'ın çok istediği Teixeira için şartları sonuna kadar zorlayacak.