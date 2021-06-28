Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! "Benim hedefim yine şampiyonluk" (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! "Benim hedefim yine şampiyonluk" (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşitkaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, daha şimdiden 2. şampiyonluğu düşünüyor... Yalçın, "Beşiktaş’a yine güzel günler yaşatmak istiyorum. Ben bu sene de şampiyonluk görmek istiyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! "Benim hedefim yine şampiyonluk" (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta görevine devam eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın, sanki takımın başında ilk sezonuymuş gibi heyecanlı olduğunu söylediği öğrenildi.

Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede, "Sezonu çifte kupayla kapattım diye doyuma ulaşmadım. Aksine yine aynı hırs ve istekle devam edeceğim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Yalçın'ın ayrıca "Biz yine ligin en iyi futbolunu oynayan ekibi olmak zorundayız. O nedenle kadro yapılanması çok nemli. Benim hedefim yine şampiyonluk. Beşiktaş'a yine güzel günler yaşatmak istiyoruz. Ben bu sene de şampiyonluk yaşamak istiyorum" dediği bildirildi.

SON DAKİKA