Son dakika Beşiktaş spor haberi: Rachid Ghezzal'dan transfer sözleri! "Anlaşma olmazsa..."

Beşiktaş'ın kadroda tutmak istediği Rachid Ghezzal ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Leicester City'nin 10 milyon euro'dan kapıyı açtığı bonservis ücretinde 6 milyon euro'ya kadar inmesinin ardından siyah beyazlılar, görüşmeleri hızlandırdı. İki ekip arasında pazarlıklar sürerken Rachid Ghezzal transferiyle ilgili konuştu. Cezayirli yıldız, Suudi Arabistan basınına yaptığı açıklamada, "Beşiktaş transferim için çok uğraşıyor ve önceliğim Beşiktaş" sözlerini sarf etti.

"ANLAŞMA OLMASINI UMUYORUM"

Önceliğinin Beşiktaş olduğunun altını çizen Ghezzal, "Benim için öncelik Beşiktaş'ta kalmak. Ben Beşiktaş'ı çok sevdim. İstanbul'u çok sevdim ve İstanbul'a yerleşmek istiyorum. Beşiktaş yönetimi transferim için çok uğraşıyor. Bu yüzden beklemedeyim. Anlaşma olmasını umuyorum. Eğer anlaşma olmazsa o zaman başka bir yol izlemek zorunda kalacağım." dedi.

Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 35 maça çıkıp 8 gol ve 18 asistlik performans sergileyerek takımın çifte şampiyonluğuna direkt etki etmişti.



