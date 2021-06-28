İtalyanlar ‘Vedat’ dedi

Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde beşiktaş'ın Vedat Muriqi için devrede olduğu iddia edildi. Hatta Kosovalı golcü için G.Saray'ın da ilgili olduğu yazıldı.
Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde beşiktaş'ın Vedat Muriqi için devrede olduğu iddia edildi. Hatta Kosovalı golcü için G.Saray'ın da ilgili olduğu yazıldı. Fenerbahçe'den 20 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan golcü, istediği performansı sergileyememiş ve gözden düşmüştü.