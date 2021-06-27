Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Andros Townsend, Valentine Rosier, Jean-Pierre Nsame...

NICOLAS N'KOLOU Yeni Asır'un haberine göre Atletico Madrid'den kiralanan ve beklentilerin altında kalan Montero'nun ayrılmasıyla savunmada alternatif bir ismin kalmaması üzerine harekete geçen yönetim, ismi Trabzonspor ile de anılan Nicolas N'Koulou'ya kanca attı.

JEAN-PIERRE NSAME Gelecek sezon forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. 2017 yılından bu yana Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Jean Pierre Nsame, takımdan ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istiyor. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Nsame, Beşiktaş'a gelebilir.