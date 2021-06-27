Haberler Beşiktaş Son dakika BJK transfer haberleri | Rosier'de mutlu son! İşte anlaşma detayları

Son dakika BJK transfer haberleri | Rosier'de mutlu son! İşte anlaşma detayları

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentin Rosier, yuvada kalıyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da çok istediği Rosier için Sporting Lizbon ile anlaşma sağladı. Sağ bek futbolcusu Beşiktaş'ın 5 Temmuz'da başlayacak kampına gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 10:16
Son dakika BJK transfer haberleri | Rosier'de mutlu son! İşte anlaşma detayları

Beşiktaş, Rachid Ghezzal gibi takımda kalması istenilen bir diğer isim Valentin Rosier için de görüşmelerini aralıksız sürdürüyor. Fransız sağ bekle yeni sezonda yola devam etmek için her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcunun kulübü Sporting'le de imzaları atmak için geri sayıma geçti.

Yaklaşık 4 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 20 pay formülleriyle Portekiz temsilcisiyle anlaşma sağlayan yönetimin, son pürüzleri yeni hafta içerisinde hallederek Valentin Rosier'i 5 Temmuz'da başlayacak olan kampa yetiştirmesi bekleniyor.

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