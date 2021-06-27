Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Uros Spajic pazarlığı! Transferdeki tek engel... (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Uros Spajic pazarlığı! Transferdeki tek engel... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, Sırp stoper Uros Spajic için Krasnodar’a 500 bin Euro kiralama teklifinde bulundu. Bu transferin önündeki tek engel Rus kulübünün sözleşmeye koymak istediği 6 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Uros Spajic pazarlığı! Transferdeki tek engel... (BJK spor haberi)

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Uros Spajic'i listesine dahil etti. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncu için 500 bin Euro kiralama teklifinde bulundu. Sabah'ın haberine göre; Spajic'i 2 yıl önce 6 milyon Euro'ya kadrosuna katan Krasnodar ise bu rakamı zorunlu satın alma opsiyonu olarak sözleşmeye koymak istedi. Ancak Beşiktaş yönetiminin zorunlu opsiyona karşı olduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

SPORAR'DA 2 MİLYON EURO FARK

Öte yandan, Beşiktaş'ın forvet mevkii için düşündüğü Andraz Sporar ile ilgili olarak Portekiz basınından bir iddia geldi. O Jogo gazetesi, Sporting'in 28 yaşındaki golcüyü bonservisiyle satmak istediği, siyah-beyazlıların ise kiralama artık satın alma teklifinde bulunduğunu ileri sürdü. Portekiz ekibinin opsiyonu 7 milyon Euro olarak belirlediği, Kartal'ın ise bu rakamı 5 milyon Euro'ya çekmek için uğraş verdiği ifade edildi.

Spajic ile 1.5 milyon Euro'nun altında bir maaş üzerinden temaslar sürüyor. 1.88 boyundaki stoper şu anda Antalya'da ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

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