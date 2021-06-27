Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Uros Spajic pazarlığı! Transferdeki tek engel... (BJK spor haberi)

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Uros Spajic'i listesine dahil etti. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncu için 500 bin Euro kiralama teklifinde bulundu. Sabah'ın haberine göre; Spajic'i 2 yıl önce 6 milyon Euro'ya kadrosuna katan Krasnodar ise bu rakamı zorunlu satın alma opsiyonu olarak sözleşmeye koymak istedi. Ancak Beşiktaş yönetiminin zorunlu opsiyona karşı olduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



SPORAR'DA 2 MİLYON EURO FARK



Öte yandan, Beşiktaş'ın forvet mevkii için düşündüğü Andraz Sporar ile ilgili olarak Portekiz basınından bir iddia geldi. O Jogo gazetesi, Sporting'in 28 yaşındaki golcüyü bonservisiyle satmak istediği, siyah-beyazlıların ise kiralama artık satın alma teklifinde bulunduğunu ileri sürdü. Portekiz ekibinin opsiyonu 7 milyon Euro olarak belirlediği, Kartal'ın ise bu rakamı 5 milyon Euro'ya çekmek için uğraş verdiği ifade edildi.



Spajic ile 1.5 milyon Euro'nun altında bir maaş üzerinden temaslar sürüyor. 1.88 boyundaki stoper şu anda Antalya'da ailesiyle birlikte tatil yapıyor.