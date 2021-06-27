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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ghezzal transferinde büyük müjde! İndirime gittiler

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılarda gündem ise Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier... Kara Kartal, Cezayirli yıldızı kadrosuna katmak için Premier Lig ekibi Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz kulübü yıldız futbolcunun bonservisinde indirime gitme kararı aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ghezzal transferinde büyük müjde! İndirime gittiler

Teknik ekibin talebi doğrultusunda Ghezzal'i kadrosunda tutmak için yoğun girişimde bulunan ancak ilk etapta 10 milyon euro'luk geri dönüş alan yönetim, İngiltere'den son haberin ardından umudunu artırdı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ghezzal transferinde büyük müjde! İndirime gittiler

Leicester, oyuncunun menajeri aracılığıyla Ghezzal'in bonservisinde indirime gidildiği bilgisini iletti. Ada kulübünün, yıldız oyuncusu için bu bedeli 6 milyon Euro'ya kadar indirdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Ghezzal transferine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, yeni bir formül üretip Ghezzal'i kadroda tutmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ghezzal transferinde büyük müjde! İndirime gittiler

ROSIER KAMPA YETİŞECEK

Beşiktaş, Rachid Ghezzal gibi takımda kalması istenilen bir diğer isim Valentin Rosier için de görüşmelerini aralıksız sürdürüyor. Fransız sağ bekle yeni sezonda yola devam etmek için her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcunun kulübü Sporting'le de imzaları atmak için geri sayıma geçti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ghezzal transferinde büyük müjde! İndirime gittiler

Yaklaşık 4 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 20 pay formülleriyle Portekiz temsilcisiyle anlaşma sağlayan yönetimin, son pürüzleri yeni hafta içerisinde hallederek Valentin Rosier'i 5 Temmuz'da başlayacak olan kampa yetiştirmesi bekleniyor.

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