Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ghezzal transferinde büyük müjde! İndirime gittiler

Teknik ekibin talebi doğrultusunda Ghezzal'i kadrosunda tutmak için yoğun girişimde bulunan ancak ilk etapta 10 milyon euro'luk geri dönüş alan yönetim, İngiltere'den son haberin ardından umudunu artırdı.

Leicester, oyuncunun menajeri aracılığıyla Ghezzal'in bonservisinde indirime gidildiği bilgisini iletti. Ada kulübünün, yıldız oyuncusu için bu bedeli 6 milyon Euro'ya kadar indirdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Ghezzal transferine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, yeni bir formül üretip Ghezzal'i kadroda tutmak istiyor.