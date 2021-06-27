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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Joao Mario'nun menajerinden müjde!

Son dakika spor haberi: Sezonu Portekiz ekibi Sporting'de tamamlayan Joao Mario'nun menajerinden Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlıların Adem Ljajic'in yerine transfer etmek istediği Portekizli yıldız için Inter'in görüşmeye hazır olduğu bildirildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Joao Mario'nun menajerinden müjde!

Bir süre önce gündeme gelen Joao Mario konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Portekizli futbolcunun menajeri Federico Pastorello, daha önce siyah-beyazlıların kapısını çalıp Mario'nun gelmeye hazır olduğunu söylemişti.

Fakat oyuncu ile Sporting, Nice ve Villareal'in de ilgilendiğini bildirmişti. Geçtiğimiz günlerde Mario'nun kulübü Inter'le masaya oturan Sporting, 3 milyon euro önerince Inter masadan kalkmıştı. Beklenen teklifin bir türlü gelmemesi üzerine Pastorello, Beşiktaş'a bir kez daha haber gönderdi. Inter'in uygun şartlarda anlaşmaya hazır olduğu bilgisini verdi. Hatta transferin 5 milyon Euro'ya bitebileceğini söyledi. Sergen Yalçın'ın onay verdiği 28 yaşındaki oyuncu için şimdi Beşiktaş'ın hamlesi bekleniyor.

LJAJIC'İN ÜCRETİ MARIO'YA

Gelen haberlere göre siyah-beyazlılar, Joao Mario'nun maaşını Adem Ljajic'ten çıkaracak. Sırp futbolcuyla yolları ayırmaya niyetli olan siyah-beyazlı kulüp, Ljajic'in ücretini anlaşılması halinde Portekizli futbolcu için kullanacak.

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