Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın Diego Costa veya Aleksandar Mitrovic'i istiyor! Marka golcü ısrarı...

YÖNETİM ŞOVA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş Yönetimi iki yıldızın menajerlerine son tekliflerini yaptı. İki golcü önümüzdeki hatf dönüş yapacak. Yönetim yıldız bir forvet alarak taraftarı bir kez daha mutlu etmek istiyor.