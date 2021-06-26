Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın Diego Costa veya Aleksandar Mitrovic'i istiyor! Marka golcü ısrarı...

Beşiktaş Yönetimi, Vincent Aboubakar'ın ayrılışı sonrasında kadrosuna marka bir golcü katmakta kararlı... Siyah-Beyazlılar, Sergen Yalçın ile nikah tazeledikten sonra golcü arayışlarına hız verdi.
Bu doğrultuda başarılı teknik adamın listesindeki iki isme yöneldi. Takvim'in haberine göre; Kartal, İspanyol golcü Diego Costa ve Sırp Aleksandar Mitrovic'ten birini istiyor.
COSTA İLE TEMASLAR SÜRÜYOR
Kartal'ın önümüzdeki hafta golcü transferini sonlandırmak istediği öğrenildi... Beşiktaş'ta öncelikli hedef Mitrovic gözükse de Diego Costa ile de temaslar halen sürüyor...