Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın Diego Costa veya Aleksandar Mitrovic'i istiyor! Marka golcü ısrarı...

Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın Diego Costa veya Aleksandar Mitrovic'i istiyor! Marka golcü ısrarı...

Son dakiak spor transfer haberi... Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Aboubakar ve Cenk Tosun ayrılıkları sonrası bu mevkiye mutlak takviye yapacak... Teknik direktör Sergen Yalçın hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımı taşıyabilecek bir golcü istediği bilinirken, yönetim listeyi oluşturdu. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş golcüsünü arıyor! Listede Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic var

Beşiktaş Yönetimi, Vincent Aboubakar'ın ayrılışı sonrasında kadrosuna marka bir golcü katmakta kararlı... Siyah-Beyazlılar, Sergen Yalçın ile nikah tazeledikten sonra golcü arayışlarına hız verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş golcüsünü arıyor! Listede Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic var

Bu doğrultuda başarılı teknik adamın listesindeki iki isme yöneldi. Takvim'in haberine göre; Kartal, İspanyol golcü Diego Costa ve Sırp Aleksandar Mitrovic'ten birini istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş golcüsünü arıyor! Listede Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic var

COSTA İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Kartal'ın önümüzdeki hafta golcü transferini sonlandırmak istediği öğrenildi... Beşiktaş'ta öncelikli hedef Mitrovic gözükse de Diego Costa ile de temaslar halen sürüyor...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş golcüsünü arıyor! Listede Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic var

YÖNETİM ŞOVA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş Yönetimi iki yıldızın menajerlerine son tekliflerini yaptı. İki golcü önümüzdeki hatf dönüş yapacak. Yönetim yıldız bir forvet alarak taraftarı bir kez daha mutlu etmek istiyor.

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