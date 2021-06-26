Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe de istiyordu! Beşiktaş'tan Santos Borre'ye teklif

Sezonu çifte kupayla tamamlayarak taraftarlarını mutlu eden Beşiktaş, transfere yöneldi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlılar alternatifi bol ve iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Aboubakar ve Cenk'in ayrılmalarının ardından santrfor transferine ağırlık veren yönetim, teknik direktör Yalçın'ın ısrarla alınmasını istediği Santos Borre için girişimlerini hızlandırdı. Geldiği ilk günden bu yana Sergen Yalçın'ın istediği ve River Plate ile sözleşmesi gelecek hafta bitecek Santos Borre için resmi hamleler yapıldı.
MENAJERİ SICAK BAKTI
Santos Borre'nin menajerlik haklarını alan İngiliz menajer Frank Trimboli ile siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, River Plate kulübü yetkilileriyle temas kurdu.