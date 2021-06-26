Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe de istiyordu! Beşiktaş'tan Santos Borre'ye teklif

Gelen ilk bilgilere göre Erdal Torunoğulları, Santos Borre için yılda 2 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma, yılda 1 milyon Euro'dan 4 yılda ödenmek üzere 4 milyon Euro'luk imza parası, 500 bin Euro'yu geçmeyecek şekilde garanti bonuslar, 500 bin Euro'yu geçmeyecek şekilde başarı bonusu olarak bir teklifi sundu. Yıldız oyuncunun menajerinin bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

F.BAHÇE DE İSTİYORDU

Bu arada İtalyan basınında yer alan haberde de, Beşiktaş'ın listenin ilk sırasındaki Santos Borre transferi için ısrarcı olduğu iddia edildi. F.Bahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Kolombiyalı golcünün Beşiktaş ve Krasnodar'dan birini tercih edeceği yazıldı.