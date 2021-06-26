Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Adam Ounas'ın menajeri açıkladı! "Beşiktaş'ı istiyor" (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Adam Ounas'ın menajeri açıkladı! "Beşiktaş'ı istiyor" (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sonrası gelecek sezon için için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Eksik bölgelere takviye yapacak olan siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdürüyor. Çalışmalarına devam eden Kartal, Napoli'nin yıldız oyuncusu Adam Ounas'ı gündemine aldı. Ounas'ın menajerinden ise flaş Beşiktaş açıklaması geldi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 18:54
Son dakika transfer haberi: Adam Ounas'ın menajeri açıkladı! "Beşiktaş'ı istiyor" (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Adam Ounas'ın menajeri açıkladı! "Beşiktaş'ı istiyor" (BJK spor haberi)

Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberi: Adam Ounas'ın menajeri açıkladı! "Beşiktaş'ı istiyor" (BJK spor haberi)

Ara transferde şampiyonluğa katkı sağlayacak isimleri kadrosuna katan Kartal, yeni sezon için de transfer edeceği isimleri netleştirmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Adam Ounas'ın menajeri açıkladı! "Beşiktaş'ı istiyor" (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Ghezzal'ın transferi olmazsa yerine Napoli'nin yıldızı Adam Ounas'ı kadrosuna katacak.

Son dakika transfer haberi: Adam Ounas'ın menajeri açıkladı! "Beşiktaş'ı istiyor" (BJK spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen oyuncu açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Adam Ounas'ın menajeri açıkladı! "Beşiktaş'ı istiyor" (BJK spor haberi)

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Napoli'nin oyuncusu Adam Ounas ile ilgilendiğini iddia ediyor. Hatta Beşiktaş'ın 5 milyon Euro teklif ettiğini ancak Napoli'nin 8 milyon Euro'da ısrar ettiği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberi: Adam Ounas'ın menajeri açıkladı! "Beşiktaş'ı istiyor" (BJK spor haberi)

İddiaları cevaplayan yıldız oyuncunun menajeri, Beşiktaş ve Napoli ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Adam Ounas'ın menajeri açıkladı! "Beşiktaş'ı istiyor" (BJK spor haberi)

Adam Ounas'ın yeniden Şampiyonlar Ligi'ni istediğini söyleyen menajeri, Ounas'ın Beşiktaş'ı istediğini ifade etmiş.

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