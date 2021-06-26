Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: 10 numara harekatı! Beşiktaş yeni teklifini sundu

Son dakika spor haberi: 10 numara harekatı! Beşiktaş yeni teklifini sundu

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta gündem transfer... Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanılması sonrası daha somut adımlar atmaya başlayan Siyah-Beyazlılar, 10 numara mevki için de daha önce listede olan bir isim için girişimlere başladı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Yeniden düğmeye basıldı! Beşiktaş'tan 10 numara transferi harekatı

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz sezon da listesinin ilk sıralarından yer alan isimlerden biri olan Jorge Carrascal için Beşiktaş yönetimi yeniden düğmeye bastı.

Son dakika spor haberi: Yeniden düğmeye basıldı! Beşiktaş'tan 10 numara transferi harekatı

Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara için River Plate'ye, 1.5 milyon Euro'su şimdi, 1.5 milyon Euro'su ikinci sezonda ödenmek üzere 2 sene için 3 milyon Euro'luk kiralama teklifi sunduğu; ayrıca ikinci yılın sonunda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonuslarını da kaplayan 1.5 milyon Euro'luk başarı opsiyonlu bir kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Yeniden düğmeye basıldı! Beşiktaş'tan 10 numara transferi harekatı

Beşiktaş yönetimi ayrıca ikinci yılın sonunda 6 milyon Euro'yu geçmeyecek şekilde bir satın alma opsiyonunun da teklife ekledi. River Plate'in bu teklifi değerlendirmek için süre siyah-beyazlılardan süre istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Yeniden düğmeye basıldı! Beşiktaş'tan 10 numara transferi harekatı

Kariyerine ülkesinin takımlarından Millonarios'ta başlayan Jorge Carrascal, sırasıyla Sevilla Atletico, Karpaty ve River Plate formaları giydi.

Son dakika spor haberi: Yeniden düğmeye basıldı! Beşiktaş'tan 10 numara transferi harekatı

Kulübüyle sözleşmesi Şubat ayında uzatılan genç yıldız, 97 resmi maçta forma giyerken 11 gol attı, 8 de asist yaptı ve 19 gole direkt katkı sağladı.

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