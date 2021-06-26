Son dakika spor haberi: 10 numara harekatı! Beşiktaş yeni teklifini sundu

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz sezon da listesinin ilk sıralarından yer alan isimlerden biri olan Jorge Carrascal için Beşiktaş yönetimi yeniden düğmeye bastı.

Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara için River Plate'ye, 1.5 milyon Euro'su şimdi, 1.5 milyon Euro'su ikinci sezonda ödenmek üzere 2 sene için 3 milyon Euro'luk kiralama teklifi sunduğu; ayrıca ikinci yılın sonunda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonuslarını da kaplayan 1.5 milyon Euro'luk başarı opsiyonlu bir kiralama teklifi yaptığı belirtildi.