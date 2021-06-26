Sergen Yalçın konuştu! Ahmet Nur Çebi ve Süleyman Seba...

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde sağlanan anlaşmayla 40 günlük gerilim sonra ermiş ve teknik direktör Sergen Yalçın tekrar takımın başına getirilmişti. Genç çalıştırıcı zorlu günlerden çok daha güçlü çıktığını ve sıkıntıları aşmasında Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çok büyük payı olduğunu söyledi. Çebi'nin kendisine söylediği bazı sözleri ömür boyu unutmayacağını söyleyen Sergen Yalçın, "Başkanımız son derece olgun, tecrübeli ve sakin bir insan. Ondan daha çok şey öğreneceğim için mutluyum" dedi.

BÜYÜK BENZERLİKLER

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bundan 30 sene önce 17 yaşındayken A Takımı'na çıktığı Beşiktaş'ta o dönem başkan olan Süleyman Seba ile Ahmet Nur Çebi ile arasında büyük benzerlikler gördüğünü söyleyen Yalçın, "Mütevazılığı, Beşiktaş'ı çok sevmesi, Beşiktaş için varını yokunu ortaya koyması, sağlığından bile fazla düşünmesi bana onursal başkanımızı hatırlatıyor" ifadelerini kullandı. Taraftarın kendisine olan sevgisine değinen Yalçın, "Umarım hasret sona erer ve bu sezon onlarla stadımızda kucaklaşırım" diye konuştu.