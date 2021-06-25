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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Andraz Sporar'a yeni teklif!

Teknik direktörü Sergen Yalçın'la yeniden anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Takımdan ayrılan Vincent Aboubakar'ın yerine forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Sporting Lizbon'un golcüsü Andraz Sporar'ı gündemine almıştı. Sloven yıldız için girişimlerini hızlandıran yönetici Erdal Torunoğulları, Sporting’e yeni bir teklifte daha bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Andraz Sporar'a yeni teklif!

Beşiktaş'ta Andraz Sporar için resmi teklif yapıldı. Rosier için Sporting Lizbon Futbol Direktörü Hugo Viana ile görüşmeleri sürdüren Erdal Torunoğulları, Sloven golcü için de bir teklif sundu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Andraz Sporar'a yeni teklif!

Viana'yla görüşen Torunoğulları, "Rosier için 1 milyon euro'luk teklif bulamıyordunuz, şimdi 7 milyon euro istiyorsunuz. Aboubakar bile 6 milyon euro maaşla Arabistan'a gitti. Portolular, 'Nasıl başardınız?' diye bize soruyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Andraz Sporar'a yeni teklif!

"Sporar için 7.5 milyon euro veremeyiz" diyen Torunoğulları, "Ancak bize kiralarsanız, gelecek sezon büyük karla satacağınız garanti. Bize satmasınız bile Şampiyonlar Ligi'nde goller atacak golcü için iyi para kazanırsınız" dedi.

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