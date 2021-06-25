Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Andraz Sporar'a yeni teklif!

Beşiktaş'ta Andraz Sporar için resmi teklif yapıldı. Rosier için Sporting Lizbon Futbol Direktörü Hugo Viana ile görüşmeleri sürdüren Erdal Torunoğulları, Sloven golcü için de bir teklif sundu.

Viana'yla görüşen Torunoğulları, "Rosier için 1 milyon euro'luk teklif bulamıyordunuz, şimdi 7 milyon euro istiyorsunuz. Aboubakar bile 6 milyon euro maaşla Arabistan'a gitti. Portolular, 'Nasıl başardınız?' diye bize soruyor" ifadelerini kullandı.