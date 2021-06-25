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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Rachid Ghezzal teklifini yükseltti!

Transfer çalışmalarını hız vren Beşiktaş, öncelikle Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i yenide ntakıma kazandırmak istiyor. Gçen sezonun asist kralı Ghezzal için Leicester City ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Cezayirli futbolcunun yıllık ücretine ise zam yapma kararı aldı. İşte Beeşiktaş'ın Ghezzal'a sunduğu son teklif...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Rachid Ghezzal teklifini yükseltti!
Beşiktaş bonservisi Leicester City'de bulunan Rachid Ghezzal için yeni bir hamle yaptı. Siyah-Beyazlılar, Rachid Ghezzal'a yapılan ilk teklifi yükselterek yeni bir teklif sundu. Takvim'in haberine göre yeni teklif 1.9 milyon Euro garanti para+bonuslar şeklinde.
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