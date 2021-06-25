Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Leo Pereira Beşiktaş'a! Görüşmeler başladı

Son dakika transfer haberi: Leo Pereira Beşiktaş'a! Görüşmeler başladı

Son dakika transfer haberi: Savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş eski gözdesi için yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Flamengo'dan ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı stoper Leo Pereira ile görüşmelere başladı. Kartal'ın bu transferi bitirme konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 09:13
Son dakika transfer haberi: Leo Pereira Beşiktaş'a! Görüşmeler başladı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Brezilya ekibi Flamengo'nun 1.89'luk stoperi Leo Pereira için bir kez daha atağa kalktı. Yeni Asır'ın haberine göre; Defans hattına takviye yapması beklenen siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki savunmacı için yeniden görüşmelere başladı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR!
2021 yılında takımında forma şansı bulamayan 25 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak istediğini Flamengolu yöneticilere bildirirken Kara Kartal'ın bu transferde ısrarcı olduğu söylendi.

Leo Pereira'nın kulübü Flamengo ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek. Brezilyalı savunmacı, ülkesinin U17 milli takımında 5, U20 milli takımında ise 4 maçta görev aldı.


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