Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Santos Borre için Beşiktaş devreye girdi!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Santos Borre için Beşiktaş devreye girdi!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele verecek Beşiktaş, alternatifli ve iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Vincent Aboubakar'ın ayrılığı sonrası minimum 2 takviye yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılar aradığı ismi Kolombiya'da buldu. Kara-Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Santos Borre'nin transferi için görüşmelere başladı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 16:00
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Santos Borre için Beşiktaş devreye girdi!

Santrfor mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta listedeki isimlerle temaslar hızlandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, yüksek maliyeti nedeniyle Diego Costa'dan vazgeçti. Arayışlarına son sürat devam eden Kara-Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kolombiyalı golcü Santos Borre'nin peşine düştü.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre Kara Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan 25 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz sezon Arjantin Ligi'nde 13 maça çıkan yıldız futbolcu, 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Santos Borre'nin kulübü River Plate ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

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