Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira...

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
BARIŞ ALPER YILMAZ
Süper Lig'in devleri Barış Alper Yılmaz için devrede. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Keçiörengücü'nün genç futbolcusu için kıyasıya rekabet halinde. Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geniş listesinde yer aldığı öğrenildi. Yalçın'ın, yetenekli oyuncuyu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği belirlendi.
KAAN AYHAN
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Kartal, milli yıldız Kaan Ayhan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın menajeri ve kulübüyle temas halinde.