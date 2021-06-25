Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira...

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Alex Teixeira için girişimlerini sürdürüyor. Hürriyet'in haberine göre, Josef'in yakın dostu olan yıldız fubtolcu için Emre Kocadağ, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın geçen yıldan bu yana transfer listesinin başındaki oyuncuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık" dedi.