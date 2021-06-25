Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezonu çifte kupa ile kapatan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Kartal'ın sıradaki hedefini transferde arka arkaya imzaları attırmak. Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden transfer komitesi. Listeye yeni yıldızları ekledi. Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira gibi yıldızlar Beşiktaş'ın gündemindeki yerini aldı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 14:30
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Süper Lig'in devleri Barış Alper Yılmaz için devrede. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Keçiörengücü'nün genç futbolcusu için kıyasıya rekabet halinde. Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geniş listesinde yer aldığı öğrenildi. Yalçın'ın, yetenekli oyuncuyu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği belirlendi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

KAAN AYHAN

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Kartal, milli yıldız Kaan Ayhan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın menajeri ve kulübüyle temas halinde.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

HALİL AKBUNAR

Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için Kartal da devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma durumu Beşiktaş'ı transferde 1 adım öne çıkarıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

ELAYIS TAVŞAN

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bonservisi Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında olan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan'ın transferini bitirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Alex Teixeira için girişimlerini sürdürüyor. Hürriyet'in haberine göre, Josef'in yakın dostu olan yıldız fubtolcu için Emre Kocadağ, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın geçen yıldan bu yana transfer listesinin başındaki oyuncuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık" dedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

HULK

Sergen Yalçın'ın transferini çok istediği Hulk için Beşiktaşlı idareciler harekete geçti. Hulk'un menajeriyle yeniden temas kurulacak. Uygun koşullar sağlanırsa transfer gerçekleşebilecek.

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