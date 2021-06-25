Rosier’de son viraj

Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier, yeni dönem için de Beşiktaş'la el sıkışmıştı. Kartal'dan Sporting'le anlaşılmasını bekleyen Fransız sağ bek, bir türlü imzaların gelmemesi sonrasında yönetime ay sonuna kadar süre verdi.
Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier, yeni dönem için de Beşiktaş'la el sıkışmıştı. Kartal'dan Sporting'le anlaşılmasını bekleyen Fransız sağ bek, bir türlü imzaların gelmemesi sonrasında yönetime ay sonuna kadar süre verdi. Rosier'in sürenin dolması sonrasında Marsilya'nın teklifini değerlendirebileceği kaydedildi.