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O kulüple görüşmeler tıkandı! Beşiktaş ve Joao Mario...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken, gündemine Portekizli yıldız Joao Mario'yu almıştı. Beşiktaş yönetiminin, Joao Mario için transfer çalışmaları yaptığı bilinirken, oyuncunun bonservisinin bulunduğu Inter kulübünün, bir başka kulüple görüşmesinin tıkandığı ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 13:46
O kulüple görüşmeler tıkandı! Beşiktaş ve Joao Mario...

Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan Joao Mario'ya dair İtalyan basınından önemli bir gelişme aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'da forma giyen yıldız futbolcu için Portekiz kulübü, Inter ile oyuncunun bonservisinin alınması için görüşmelerini sürdürüyordu.

TRANSFER TIKANDI
Calciomercato'nun haberine göre, Sporting Lizbon - Inter müzakereleri tıkandı. Portekiz kulübü 3 milyon euroluk bonservis önerirken, İtalyan temsilcisi 3 milyon euroyu kabul etmedi ve masadan kalktı.

Joao Mario'ya Beşiktaş ile beraber Nice ve Villareal de talip olmuş durumda.

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