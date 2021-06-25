O kulüple görüşmeler tıkandı! Beşiktaş ve Joao Mario...

Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan Joao Mario'ya dair İtalyan basınından önemli bir gelişme aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'da forma giyen yıldız futbolcu için Portekiz kulübü, Inter ile oyuncunun bonservisinin alınması için görüşmelerini sürdürüyordu.

TRANSFER TIKANDI

Calciomercato'nun haberine göre, Sporting Lizbon - Inter müzakereleri tıkandı. Portekiz kulübü 3 milyon euroluk bonservis önerirken, İtalyan temsilcisi 3 milyon euroyu kabul etmedi ve masadan kalktı.

Joao Mario'ya Beşiktaş ile beraber Nice ve Villareal de talip olmuş durumda.