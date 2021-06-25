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Kenan Karaman hazır kıta

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, A Milli oyuncu Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan oyuncuyla imza aşamasına gelen yönetim, imzayı attırmak için Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onayını bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 06:50
Kenan Karaman hazır kıta
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, A Milli oyuncu Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan oyuncuyla imza aşamasına gelen yönetim, imzayı attırmak için Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onayını bekliyor. Transfer konusunda son kararı Sergen Yalçın'a bırakan yönetim, hocadan onay gelmesi halinde Kenan Karaman transferine resmiyet kazandıracak. Sergen Yalçın'ın onay vermesi halinde Beşiktaş'la 3 yıllık mukavele imzalayacak olan oyuncu, yıllık 1,1 milyon Euro kazanacak
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