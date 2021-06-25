Kenan Karaman hazır kıta

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, A Milli oyuncu Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan oyuncuyla imza aşamasına gelen yönetim, imzayı attırmak için Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onayını bekliyor.
Yenisezonuntransfer çalışmalarınabaşlayan Beşiktaşyönetimi, A Millioyuncu Kenan Karaman'laanlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olanoyuncuyla imza aşamasına gelen yönetim,imzayı attırmak için Teknik Direktör Sergen Yalçın'ınonayını bekliyor. Transfer konusunda sonkararı Sergen Yalçın'a bırakan yönetim, hocadanonay gelmesi halinde Kenan Karamantransferine resmiyet kazandıracak. SergenYalçın'ın onay vermesi halinde Beşiktaş'la3 yıllık mukavele imzalayacakolan oyuncu, yıllık 1,1 milyonEuro kazanacak