Hedef Seferovic

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosunu kaliteli bir santrforla güçlendirmek istiyor. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın ayrılması üzerine arayışa geçen Kara Kartallar rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Benfica'nın İsviçreli yıldızı Seferovic'e kancayı taktı. 3-1 kaybettiğimiz maçta Milli Takımımıza ilk golü atan Seferovic, geçen sezon Benfica formasıyla 31 lig karşılaşmasında 22 gol atıp, 7 de asist yaptı. Benfica ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu konusunda kulübü Benfica da gelecek teklifleri bekliyor.

BENFICA KİRALAMAYA SICAK

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün kullanılabileceği öğrenildi. Seferovic, 2017'den beri formasını giydiği Benfica'dan bu sezon sonunda ayrılmak istiyor. Portekiz basını, Benfica kulübünün istediği teklifleri alamaması durumunda, satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakabileceğini yazdı. Tecrübeli oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, Beşiktaş yönetimi yapılacak satışlar sonrasında Seferovic için kaynak sağlamayı düşünüyor.