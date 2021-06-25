Diouf'tan vazgeçmiyor

Beşiktaş yönetimi, santrfor adaylarıyla görüşmelerine devam ediyor. Hatayspor'dan Mame Diouf'u listesine alan siyah beyazlılar, sözleşmesinde 'özel bir madde' olduğu belirlenen Senegalli için harekete geçti.
Beşiktaş yönetimi, santrfor adaylarıyla görüşmelerine devam ediyor. Hatayspor'dan Mame Diouf'u listesine alan siyah beyazlılar, sözleşmesinde 'özel bir madde' olduğu belirlenen Senegalli için harekete geçti. 33 yaşındaki oyuncunun Hatayspor ile sözleşmesi sürüyor ancak mukavelesinde, "1.1 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesinin olması siyah-beyazlılara bu transferi diğer isimlere göre daha düşük bir bonservis bedeliyle gerçekleştirme fırsatını sunuyor. Diouf transferinin kampa yetiştirilmesi için çalışmalara hız verilecek.