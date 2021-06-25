Haberler Beşiktaş Dervişoğlu’na yakın takip

Dervişoğlu’na yakın takip

Geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Sergen Yalçın'ın transferi için olumlu rapor verdiği milli futbolcu için girişimler devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 06:50
Dervişoğlu’na yakın takip
Geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Sergen Yalçın'ın transferi için olumlu rapor verdiği milli futbolcu için girişimler devam ediyor. 21 yaşındaki santrfor için nabız yoklayan Kartal, Halil'in kulübü Brentford'a 1 senelik kiralama teklifi sunacak.
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