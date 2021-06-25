Dervişoğlu’na yakın takip

Geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Sergen Yalçın'ın transferi için olumlu rapor verdiği milli futbolcu için girişimler devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Sergen Yalçın'ın transferi için olumlu rapor verdiği milli futbolcu için girişimler devam ediyor. 21 yaşındaki santrfor için nabız yoklayan Kartal, Halil'in kulübü Brentford'a 1 senelik kiralama teklifi sunacak.