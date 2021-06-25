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Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Halil Dervişoğlu için...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Geçtiğimiz sezon ara transferde Galatasaray'ın yolunu tutan ve oynadığı futbolla alkışları üzerine toplayan Halil Dervişoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre Halil'in, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın tarafından çok istendiği ve transfer için olumlu rapor verildiği öğrenildi. Bununla beraber Beşiktaş yönetiminin, genç golcü için girişimlere başladığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 10:20
Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Halil Dervişoğlu için...

Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde geniş bir kadroyla mücadel etmek için kolları sıvadı. Buna göre Kara Kartal, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da sonlandıran Halil Dervişoğlu'nun peşine düştü.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Halil Dervişoğlu'nun transferi için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi de bu gelişmenin ardından Halil için atağa kalktı.

TEKLİF BELLİ OLDU
Öte yandan milli futbolcu için girişimlerin devam ettiği ve Halil'in kulübü Brentford'a 1 senelik kiralama teklifi sunacak.

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 maça çıkarken 3 gol 2 asist üretti.

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