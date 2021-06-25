Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Halil Dervişoğlu için...

Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde geniş bir kadroyla mücadel etmek için kolları sıvadı. Buna göre Kara Kartal, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da sonlandıran Halil Dervişoğlu'nun peşine düştü.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Halil Dervişoğlu'nun transferi için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi de bu gelişmenin ardından Halil için atağa kalktı.

TEKLİF BELLİ OLDU

Öte yandan milli futbolcu için girişimlerin devam ettiği ve Halil'in kulübü Brentford'a 1 senelik kiralama teklifi sunacak.

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 maça çıkarken 3 gol 2 asist üretti.