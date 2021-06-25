Adem Ljajic’in ipi çekildi!

Beşiktaş'ta gidecek oyuncular listesinin başında Adem Ljajic yer alıyor. Takımın en fazla kazanan oyuncularının başında gelen Ljajic'ten istediği performansı alamayan Sergen Yalçın da oyuncunun gönderilmesini istiyor.
Beşiktaş'tagidecek oyuncular listesinin başında Adem Ljajic yer alıyor. Takımın en fazla kazanan oyuncularının başında gelen Ljajic'ten istediği performansı alamayan Sergen Yalçın da oyuncunun gönderilmesini istiyor. Yalçın'ın yönetime vereceği raporda, Ljajic'in takımdan gönderilmesi yönünde bir görüş bildirmesine kesin gözüyle bakılıyor.