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Adem Ljajic’in ipi çekildi!

Beşiktaş'ta gidecek oyuncular listesinin başında Adem Ljajic yer alıyor. Takımın en fazla kazanan oyuncularının başında gelen Ljajic'ten istediği performansı alamayan Sergen Yalçın da oyuncunun gönderilmesini istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 06:50
Adem Ljajic’in ipi çekildi!
Beşiktaş'ta gidecek oyuncular listesinin başında Adem Ljajic yer alıyor. Takımın en fazla kazanan oyuncularının başında gelen Ljajic'ten istediği performansı alamayan Sergen Yalçın da oyuncunun gönderilmesini istiyor. Yalçın'ın yönetime vereceği raporda, Ljajic'in takımdan gönderilmesi yönünde bir görüş bildirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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