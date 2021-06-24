Tablo gibi şampiyonluk gerçek ‘tablo’ oldu

Beşiktaş temalı resimleriyle tanınan ressam Nihat Evren Derman, siyah beyazlıların son şampiyonluğunu da tuvaline yansıttı. Başarılı sanatçı, 'Azmin Zaferi' ismini verdiği yeni çalışmasında Beşiktaş'ın seyircisiz şampiyonluğunu resmetti. Tablo taraftarların ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.
Beşiktaştemalı resimleriyle tanınan ressam Nihat Evren Derman, siyah beyazlıların son şampiyonluğunu da tuvaline yansıttı. Başarılı sanatçı, 'Azmin Zaferi' ismini verdiği yeni çalışmasında Beşiktaş'ın seyircisiz şampiyonluğunu resmetti. Tablo taraftarların ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.