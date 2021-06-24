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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş gaza basıyor! Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal...

Beşiktaş'ta yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki yeni sözleşme krizi mutlu sonla noktalanırken, gözler artık transfere çevrildi. Listedeki isimler için görüşmelere başlayacak olan siyah-beyazlı yöneticiler, öncelikle Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın takıma tekrar kazandırılması için kolları sıvayacak. Beşiktaş'ta iç transfer ise 5 Temmuz’daki top başına kadar halledilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş gaza basıyor! Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal...

Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki sözleşme krizinin sona ermesiyle birlikte siyah-beyazlı camiada tüm dikkatler transferler üzerine çevrildi. Sezon bittiğinden bu yana sadece Salih Uçan'la anlaşan Beşiktaş artık gaza basacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş gaza basıyor! Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal...

Daha önce menajerler düzeyinde temas kurulan listedeki isimlerle resmi görüşmeler başlayacak. 5 Temmuz'daki top başına kadar mümkün olduğunca hızlı bir şekilde transferler yapılmaya çalışılacak, sözleşmesi biten isimlerle de tekrar masaya oturulacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş gaza basıyor! Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal...

Öncelik verilen Rosier ve Ghezzal konusunda da artık somut adımlar atılacak. Ardından forvet takviyesi ve hocanın diğer gerekli gördüğü mevkiler için temaslara geçilecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş gaza basıyor! Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal...

AY SONUNA KADAR BEKLERİM
Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier, yeni dönem için de Beşiktaş'la el sıkışmıştı. Kartal'dan Sporting'le anlaşılmasını bekleyen Fransız sağ bek, bir türlü imzaların gelmemesi sonrasında yönetime ay sonuna kadar süre verdi. Rosier'in sürenin dolması sonrasında Marsilya'nın teklifini değerlendirebileceği kaydedildi.

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