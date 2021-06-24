Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş gaza basıyor! Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal...

Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki sözleşme krizinin sona ermesiyle birlikte siyah-beyazlı camiada tüm dikkatler transferler üzerine çevrildi. Sezon bittiğinden bu yana sadece Salih Uçan'la anlaşan Beşiktaş artık gaza basacak.

Daha önce menajerler düzeyinde temas kurulan listedeki isimlerle resmi görüşmeler başlayacak. 5 Temmuz'daki top başına kadar mümkün olduğunca hızlı bir şekilde transferler yapılmaya çalışılacak, sözleşmesi biten isimlerle de tekrar masaya oturulacak.