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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Vida'ya İtalya'dan 3 talip

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kara Kartal takıma takviye için girişimlerini sıklaştırmışken tecrübeli futbolcu Domagoj Vida için de talipler arttı. 2022 yılında sözleşmesi sona erecek Hırvat futbolcu için İtalya'dan 3 takım devrede.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Vida'ya İtalya'dan 3 talip

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Cagliari, Torino ve Fiorentina, Hırvat stoperle ilgilenirken, İtalyan kulüplerinin ilerleyen günlerde resmi teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre; kazanılan şampiyonlukta önemli payı olan Vida'nın, İstanbul'dan ayrılma düşüncesi olmasa da önerileri, maddi açıdan cazip olması halinde değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetim ise 32 yaşındaki futbolcunun 2022'de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Başkan Çebi ve ekibi oyuncuya, önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere 2 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önerecek. Avrupa Şampiyonası sona erdikten sonra Vida'nın menajeri İstanbul'a davet edilecek ve anlaşma zemini aranacak.

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