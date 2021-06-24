Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezon öncesi Getafe ile karşılaşacak! İşte o tarih...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş yeni sezonda da şampiyonluk kupasını müzesini götürmek istiyor. Teknik direktörü Sergen Yalçın ile uzun süren müzakereler sonrasında mutabakat sağlayan Siyah-Beyazlı yönetim en az bir yıl daha Sergen Yalçın ile yola devam kararı alırken başarılı teknik adam sezon öncesi hazırlık maçlarında takımın eksiklerini görmek istiyor.

Sergen Yalçın yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Getafe ile oynayacağı hazırlık maçının detayı da belli oldu. Getafe, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesinde oynanacak hazırlık maçlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İspanyol ekibinden yapılan paylaşımda Beşiktaş ile 4 Ağustos'ta İspanya'nın La Nucía kentinde bir hazırlık maçı oynanacağı bilgisine verildi.

İşte İspanyol ekibinin o paylaşımı: