Slovakya’da kamp planı

Şampiyon Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına 5 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak. İlk etap kampını 5-15 Temmuz'da Slovakya'da yapmayı planlayan Beşiktaş, bu ülkede koronavirüs salgını kapsamında uygulanan zorunlu karantina nedeniyle organizasyonu iptal etmiş ve çalışmalara İstanbul'da başlama kararı almıştı.
ŞampiyonBeşiktaş, yeni sezon çalışmalarına 5 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak. İlk etap kampını 5-15 Temmuz'da Slovakya'da yapmayı planlayan Beşiktaş, bu ülkede koronavirüs salgını kapsamında uygulanan zorunlu karantina nedeniyle organizasyonu iptal etmiş ve çalışmalara İstanbul'da başlama kararı almıştı.