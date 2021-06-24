Haberler Beşiktaş Slovakya’da kamp planı

Slovakya’da kamp planı

Şampiyon Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına 5 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak. İlk etap kampını 5-15 Temmuz'da Slovakya'da yapmayı planlayan Beşiktaş, bu ülkede koronavirüs salgını kapsamında uygulanan zorunlu karantina nedeniyle organizasyonu iptal etmiş ve çalışmalara İstanbul'da başlama kararı almıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Slovakya’da kamp planı
Şampiyon Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına 5 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak. İlk etap kampını 5-15 Temmuz'da Slovakya'da yapmayı planlayan Beşiktaş, bu ülkede koronavirüs salgını kapsamında uygulanan zorunlu karantina nedeniyle organizasyonu iptal etmiş ve çalışmalara İstanbul'da başlama kararı almıştı.
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