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Son dakika transfer haberleri | Kenan Karaman Beşiktaş için onları reddetti!

'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, krizini çözmesinin ardından transfere yoğunlaştı. Kartal, Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren Kenan Karaman ile ilgileniyordu. Milli futbolcu da siyah beyazlılarda oynayabilmek için ve 'dan gelen teklifleri reddetti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:52 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:40
Son dakika transfer haberleri | Kenan Karaman Beşiktaş için onları reddetti!

Üç yıldır Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ın kulübüyle olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek.

Fortuna, 2'de sezonu beşinci sırada tamamlamış ve üst lig hayallerini bir sonraki sezona bırakmıştı. Son hafta oynanan karşılaşmasının ardından takımdan ayrılacağını açıklayan Kenan, Fortuna taraftarlarına teşekkür mesajı yayınlamıştı.

"Veda vakti geldi. Yoluma başka yerde devam edeceğim. Üst lige yükselerek veda etmek isterdim, ama olmadı."

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME

Alman Rheinische Post gazetesinin haberine göre; Kenan Karaman'ın Beşiktaş ile anlaşması hayli olası.

'ın takımdan ayrılması ve 'un sözleşmesinin sona ermesiyle Siyah Beyazlı ekipte ciddi bir forvet açığı oluştu. Beşiktaş, Kenan Karaman'a üç yıllık sözleşme önermeyi düşünüyor.

27 yaşındaki oyuncuya Schalke ve kulüplerinin teklif yaptığı, ancak Kenan'ın kariyerine 'de devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

KENAN KARAMAN'IN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine 'de başlayan Kenan, ardından bir diğer Bundesliga ekibi 'e transfer oldu. Hannover'deki ikinci sezonunda takımın vazgeçilmezleri arasına giren Kenan, 2016/17 sezonunda Bundesliga'yı 31 maçta 6 gol ve 6 asistle tamamlayarak dikkat çekti.

2018'de 'a transfer olan başarılı forvet, burada ise üç sezonda 16 gol attı. Kenan, Fortuna Düsseldorf'un geçen yıl Bundesliga'dan düşmesiyle son sezonunu ikinci ligde geçirdi.

Buna rağmen milli takımın kadrosunda yer alan Kenan, gruptaki ilk iki maçta ilk 11'de yer almış, İsviçre karşısında ise oyuna sonradan dahil olmuştu.

Kenan'ın milli formayla 25 maçta 5 golü bulunuyor.

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