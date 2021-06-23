Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Halil Akbunar...

Transferde hareketli günler yaşanıyor. Beşiktaş'tan ezeli rakibi Galatasaray'a ciddi bir çalım geldi. Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakipler şimdi Halil için kapışacaklar.
Transferde hareketli günler yaşanıyor. Beşiktaş'tan ezeli rakibi Galatasaray'a ciddi bir çalım geldi. Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakipler şimdi Halil için kapışacaklar.
Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen Halil Akbunar için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu da ifade ediliyor. Takvim'de yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi faktörünün oyuncuyu cezbettiği öğrenildi.
G.Saray'ın hocası Terim'in de istediği yıldız oyuncu için önümüzdeki 1 haftalık süreç son derece kritik. Ancak görünen o ki bu transfer rekabetinden en karlı çıkacak olan kulüp Göztepe olacak gibi.