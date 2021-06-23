Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Halil Akbunar...

Son dakika spor haberleri: 'tan 'a transfer çalımı! ...

Teknik direktör konusundaki belirsizliği ve 'le yeniden anlaşarak çözen ve , transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, geçen sezon formasıyla 'de başarılı bir performans sergileyen için amansız bir yarışa girdi. Galatasaray’ın prensipte anlaşma sağladığı belirtilen milli futbolcu için son anda devreye giren Beşiktaş'ın, farktörü nedeniyle bir adım önde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Halil Akbunar...

Transferde hareketli günler yaşanıyor. 'tan ezeli rakibi 'a ciddi bir çalım geldi. Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakipler şimdi Halil için kapışacaklar.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Halil Akbunar...

ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen için 'ın bir adım önde olduğu da ifade ediliyor. Takvim'de yer alan habere göre; faktörünün oyuncuyu cezbettiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Halil Akbunar...

G.Saray'ın hocası Terim'in de istediği yıldız oyuncu için önümüzdeki 1 haftalık süreç son derece kritik. Ancak görünen o ki bu transfer rekabetinden en karlı çıkacak olan kulüp olacak gibi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Halil Akbunar...

27 yaşında ve 1.67 boyunda olan her iki kanatta da forma giyebiliyor. Milli Takım kampından son gün çıkartılan Halil Akbunar geçtiğimiz sezon çok başarılı bir sezon geçirmişti.

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