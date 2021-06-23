Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Halil Akbunar...

Transferde hareketli günler yaşanıyor. Beşiktaş'tan ezeli rakibi Galatasaray'a ciddi bir çalım geldi. Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakipler şimdi Halil için kapışacaklar.



Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen Halil Akbunar için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu da ifade ediliyor. Takvim'de yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi faktörünün oyuncuyu cezbettiği öğrenildi.

