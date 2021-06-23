Haberler Beşiktaş ‘Bırakma bizi hocam’

‘Bırakma bizi hocam’

'ta teknik direktör ile anlaşılamaması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
‘Bırakma bizi hocam’

'ta teknik direktör ile anlaşılamaması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı. Taraftarlar, Beşiktaş'ı ve 'nda şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Yalçın'ın takımda kalmasını istedi. Yalçın'ı ikna etmek isteyen yaklaşık 100 kadar taraftar, teknik adamın 'deki evinin önüne geldi. Bu sırada Yalçın'ın bir arkadaşı kalabalığın yanına gelerek taraftarlarla konuştu. Siyah-beyazlılar, lehine yaptıkları tezahüratlar ve evin önünden ayrıldılar.

10'UN YERİ BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta mutlu son işte bu fotoğrafla duyuruldu. Sergen Yalçın ile yeniden anlaşıldığını açıklayan siyah-beyazlı kulüp, başkan Çebi, yönetici ve Sergen Yalçın'ın bu karesini "10un yeri burası" diye yayınladı.

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