‘Bırakma bizi hocam’

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşılamaması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı. Taraftarlar, Beşiktaş'ı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Yalçın'ın takımda kalmasını istedi. Yalçın'ı ikna etmek isteyen yaklaşık 100 kadar taraftar, teknik adamın Etiler'deki evinin önüne geldi. Bu sırada Yalçın'ın bir arkadaşı kalabalığın yanına gelerek taraftarlarla konuştu. Siyah-beyazlılar, Sergen hoca lehine yaptıkları tezahüratlar ve evin önünden ayrıldılar.

10'UN YERİ BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta mutlu son işte bu fotoğrafla duyuruldu. Sergen Yalçın ile yeniden anlaşıldığını açıklayan siyah-beyazlı kulüp, başkan Çebi, yönetici Kocadağ ve Sergen Yalçın'ın bu karesini "10un yeri burası" diye yayınladı.