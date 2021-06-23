Beşiktaş 5 Temmuz'da sahaya iniyor!

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşan ve transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta ilk antrenmanın günü ve saati de belli oldu. Daha önce 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da kamp yapacağı açıklanan ancak Slovakya Hükümeti'nin Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulamasına geçmesi nedeniyle kamptan vazgeçen siyah-beyazlılar, hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacağını duyurmuştu. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 5 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde top başı yapacak.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşan ve transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta ilk antrenmanın günü ve saati de belli oldu. Daha önce 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da kamp yapacağı açıklanan ancak Slovakya Hükümeti'nin Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulamasına geçmesi nedeniyle kamptan vazgeçen siyah-beyazlılar, hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacağını duyurmuştu. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 5 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde top başı yapacak.