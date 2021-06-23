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5 Temmuz'da sahaya iniyor!

Spor Toto 'de yeni sezona hazırlanan 'ta, krizinin sona ermesinin ardından sahaya inilecek tarih de belli oldu. Son şampiyon, sezonu 5 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla açacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:01
Beşiktaş 5 Temmuz'da sahaya iniyor!
'i şampiyon tamamlayan ve 'nı da müzesine götüren , yeni sezonun ilk çalışmasını 5 Temmuz Pazartesi saat 18.00'de yapacak.

Teknik Direktör 'la yeniden anlaşan ve transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta ilk antrenmanın günü ve saati de belli oldu. Daha önce 5-15 Temmuz tarihleri arasında 'da kamp yapacağı açıklanan ancak 'nin Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulamasına geçmesi nedeniyle kamptan vazgeçen siyah-beyazlılar, hazırlıklarına 'nde başlayacağını duyurmuştu. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 5 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde top başı yapacak.
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