HaberlerBeşiktaşSon dakika transfer haberleri: Andraz Sporar'da Beşiktaş'a rakip çıktı!
Son dakika transfer haberleri: Andraz Sporar'da Beşiktaş'a rakip çıktı!
Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından kadrosuna kaliteli bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarı üzerine Sporting Lizbon'un golcüsü Andraz Sporar'ı gündemine almıştı. Birçok kulübün listesinde yer alan Sporar için Beşiktaş'a bir rakip daha çıktı. Fransa Ligue 1 ekibi Lens'in de yıldız golcü için harekete geçtiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, transfer edilmesini istediği Andraz Sporar için Beşiktaş'ın karşısına bu kez de Fransa Ligi takımlarından Lens çıktı. Portekiz'in O Jogo gazetesi, Sporting'in 27 yaşındaki Sloven forvet oyuncusu Andraz Sporar'ı, Kakuta takasında teklif edeceğini yazdı. Gazeteye göre sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan Sporar için Türkiye'den teklif var. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferin ilk gününden bu yana Andraz Sporar için istekli olduğu biliniyor.