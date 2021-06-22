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Son dakika transfer haberleri: Andraz Sporar'da 'a rakip çıktı!

Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından kadrosuna kaliteli bir forvet takviyesi yapmak isteyen , teknik direktör 'ın ısrarı üzerine Lizbon'un golcüsü Andraz Sporar'ı gündemine almıştı. Birçok kulübün listesinde yer alan Sporar için Beşiktaş'a bir rakip daha çıktı. Fransa Ligue 1 ekibi 'in de yıldız golcü için harekete geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Andraz Sporar'da Beşiktaş'a rakip çıktı!
'ta teknik direktör 'ın, transfer edilmesini istediği Andraz Sporar için Beşiktaş'ın karşısına bu kez de takımlarından çıktı. 'in gazetesi, 'in 27 yaşındaki Sloven forvet oyuncusu Andraz Sporar'ı, Kakuta takasında teklif edeceğini yazdı. Gazeteye göre sezonu 'da kiralık olarak tamamlayan Sporar için 'den teklif var. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferin ilk gününden bu yana Andraz Sporar için istekli olduğu biliniyor.
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