Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Bonservisi Beşiktaş'ta olan Güven Yalçın yeni sezonda hangi takımda oynayacak?

Son dakika haberi: Bonservisi 'ta olan yeni sezonda hangi takımda oynayacak?

30 Haziran 2021 tarihine kadar yarım sezonluğuna Serie B takımlarından 'ye kiralanan için son dakika gelişmesi... 22 yaşındaki santrfor 'ın yeni sezon planlamasında da yer almadığı konuşulurken 11 maça çıkan ancak golle buluşamamasına rağmen İtalyan basınında Lecce'den geçer not aldığı yazılan Yalçın için Lecce'nin yeniden kiralama odaklı bir teklif yapacağı öne sürüldü. Peki, bu teklif karşısında henüz teknik direktörü olmayan Beşiktaş'ın kararı ne olacak? Güven Yalçın yeni sezonda da İtalya'da mı olacak? Öte yandan oyuncunun kararı da gazetelere taşındı... İşte haberinin ayrıntıları ve merak edilen sorulara cevap gelebilecek haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 11:32 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 11:35
Son dakika transfer haberi: Bonservisi Beşiktaş'ta olan Güven Yalçın yeni sezonda hangi takımda oynayacak?

2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 'ta gündem, sözleşmesi biten ancak henüz Beşiktaş ile nikah tazelemeyen konusu... Diğer yandan da yeni sezona hazırlık kapsamında şampiyon kadrodan ayrılan isimlerin yerini dolduramaya çalışan siyah beyazlılarda mevcut kadrodaki futbolcularla ilgili de son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ...

Özellikle 2018-2019 sezonunda genç yaşına rağmen güçlü fiziği ve çevik yapısı ile Beşiktaş forması ile ligde 22 maça çıkan ve 8 gol atan , daha sonra rölantiye geçen bir performans sergileyerek beklentilerin altında kalmıştı. 'nın 2019-2020 sezonunda takımın başına geldiğinde Güven'e ligde 20 kez forma şansı vermiş, genç oyuncu bu maçlarda sadece 3 gol kaydedebilmişti...

İTALYA DÖNEMİ...

Avcı sonrası göreve gelen Sergen Yalçın döneminde ise 'ye kiralanan oyuncu için işler 'da yolunda gitmemişti. Lecce ile 11 maça çıkan ancak totalde 150 dakika süre alabilen Güven Yalçın golle buluşamadı.

LECCE İLE BİR KEZ DAHA MI?

Lecce'nin geçen sezon Beşiktaş'tan kiraladığı genç satrforu yeniden kadrosunda görmek istediği iddia edildi... İtalya basınında yer alan haberlerde, Lecce'nin Güven'i tekrar istediği yazıldı. son sezonda hiçbir zaman 11'de başlamayan ve hiçbir zaman gerçekten takımı etkileyemeyen Güven'in, Salento'ya () olası dönüşü senaryosunu gündeme getirdi.

Gazete haberinde, "Aynı zamanda Corvino, Türk forvet Güven Yalçın'ı (Beşiktaş) Salento'ya geri getirmek için müzakereleri yeniden başlattı" ifadelerini kullandı.

'GÜVEN KALMAK İSTİYOR'

Öte yandan haberde; Güven Yalçın'ın da Lecce'de mutlu olduğu ve İtalya'da kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.

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