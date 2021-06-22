Son dakika spor haberleri: Cezayir'den flaş Rachid Ghezzal iddiası! Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal, önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyecek. Siyah-beyazlıların bonservisi ile kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun yüksek performansı taliplerinin artmasına neden olmuştu. Leicester City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve İngiliz kulübünün yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli istediği Ghezzal'a son olarak Al Nassr talip oldu.
Al Nassr'ın Leicester City ile görüşmelere başladığı iddia edilirken oyuncuyla görüşen Al Nassr, Ghezzal'dan olumsuz yanıt aldı. Al Nassr yetkilileri Ghezzal'a transfer teklifini iletirken Cezayirli futbolcunun kibarca teklifi reddettiği belirtildi.
Cezayir basını ise Beşiktaş'ın Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştığını yazdı. Haberde Siyah-beyazlıların Leicester City'ye 6 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği iddia edildi.