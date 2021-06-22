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Son dakika spor haberleri: 'den flaş iddiası! transferi bitirdi

 yönetimi, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 'ı takımda tutmak için  ile görüşmelerini sürdürürken,  basınından flaş bir iddia geldi. Beşiktaş'ın, Ghezzal transferi için ekibiyle anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte Cezayirli yıldız için ödenecek bonservis bedeli... (Son dakika transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Cezayir'den flaş Rachid Ghezzal iddiası! Beşiktaş transferi bitirdi

'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen , önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyecek. Siyah-beyazlıların bonservisi ile kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun yüksek performansı taliplerinin artmasına neden olmuştu. ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve kulübünün yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli istediği Ghezzal'a son olarak Al Nassr talip oldu.

Son dakika spor haberleri: Cezayir'den flaş Rachid Ghezzal iddiası! Beşiktaş transferi bitirdi

Al Nassr'ın ile görüşmelere başladığı iddia edilirken oyuncuyla görüşen Al Nassr, Ghezzal'dan olumsuz yanıt aldı. Al Nassr yetkilileri Ghezzal'a transfer teklifini iletirken Cezayirli futbolcunun kibarca teklifi reddettiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Cezayir'den flaş Rachid Ghezzal iddiası! Beşiktaş transferi bitirdi

basını ise 'ın Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştığını yazdı. Haberde Siyah-beyazlıların 'ye 6 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği iddia edildi.

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