Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'la görüştü! Anlaşma...

Son dakika spor haberleri: yönetimi 'la görüştü! Anlaşma...

'ta yılan hikayesine dönen konusu yine çözüme kavuşmadı. Siyah-beyazlı yönetimle başarılı çalıştırıcı arasında gerçekleştirilen yeni sözleşme görüşmelerinden net bir sonuç çıkmadı. Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın, hem parasal hem de transferler konusunda henüz bir mutabakata varamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 07:45
Görüşme var anlaşma yok!

'ta kulübün 1 numaralı gündem maddesi teknik direktör ... Yönetim ile genç teknik adam arasındaki görüşmeler, devam ediyor. Taraftar ve siyah-beyazlı camia bir an evvel imzaların atılmasını beklerken, taraflar arasında kıran kırana geçen pazarlıklara dair son dönemece girildi. Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile henüz sözleşme imzalamadı.

Görüşme var anlaşma yok!

GARANTİ PARADA SORUN VAR
Siyah-beyazlılarda 'ın durumuyla ilgili belirsizlik sürerken genç teknik adama teklif edilen son sözleşme detayı ortaya çıktı. Yönetimle başarılı çalıştırıcının arasında sorun olduğu iddia edilirken son görüşmede konuşulan rakamlar da netleşti. yönetiminin 20 milyon TL garanti, 10 milyon TL de ve primlerinden oluşan bir paket hazırladığı ifade edildi.

Görüşme var anlaşma yok!

TRANSFERLER BELİRSİZ
Ancak teknik direktör 'ın kendisine önerilen bu rakama henüz 'tamam' yanıtını vermediği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın garanti paranın biraz daha yüksek tutulmasını istediği belirtilirken, yapılacak olan transferler konusunda da yönetimle halen ortak bir noktada bulaşamaması dikkat çekti. Yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmelerin en geç birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Görüşme var anlaşma yok!

KOCADAĞ BAŞLADI BAŞKAN SÜRDÜRDÜ
'ta teknik direktör ile yapılan görüşmeleri yönetici düne kadar yürütüyordu. İlk günden itibaren başarılı çalıştırıcı ile birebir görüşmelerde bulunan Kocadağ, rakamsal konuları belirli bir noktaya kadar getirdi. En son cuma günü yapılan görüşmenin ardından, dün son sözü söylemek üzere Başkan devreye girdi. Siyah-beyazlıların son kararını Başkan Çebi'nin Sergen Yalçın'a söylemesi bekleniyor.

Görüşme var anlaşma yok!

STATTA HAREKETLİ SAATLER
Bu arada siyah-beyazlılarda dün hareketli saatler yaşandı. Başkan ve yöneticiler, dün erken saatlerde 'taki kulüp binasına gelerek görüşmelere başladılar. Akşama doğru birçok yönetici stattan ayrılırken, Başkan Çebi ise geç saatlere kadar ofisinde kaldı. Çebi'nin hem Yalçın hem de yeni transferler, kiralıklar, kalacaklar ve gideceklerle ilgili detaylı bir çalışma yaptığı ifade edildi.

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