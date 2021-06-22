Beşiktaş'ta kulübün 1 numaralı gündem maddesi teknik direktör Sergen Yalçın... Yönetim ile genç teknik adam arasındaki görüşmeler, devam ediyor. Taraftar ve siyah-beyazlı camia bir an evvel imzaların atılmasını beklerken, taraflar arasında kıran kırana geçen pazarlıklara dair son dönemece girildi. Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile henüz sözleşme imzalamadı.

GARANTİ PARADA SORUN VAR

Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın durumuyla ilgili belirsizlik sürerken genç teknik adama teklif edilen son sözleşme detayı ortaya çıktı. Yönetimle başarılı çalıştırıcının arasında sorun olduğu iddia edilirken son görüşmede konuşulan rakamlar da netleşti. Beşiktaş yönetiminin 20 milyon TL garanti, 10 milyon TL de Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi primlerinden oluşan bir paket hazırladığı ifade edildi.