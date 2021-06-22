Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta mutlu son! Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı!

Geçen sezonu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kontratı sona ermişti.

Bir ayı geçen sürede iki tarafın arasında mutabakat sürerken, görüşmeler tıkanmıştı.

TARAFTARLAR YALÇIN'IN EVİNDE TOPLANDI

Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın evinin önüne gidecek tezahüratta bulunmuş ve deneyimli teknik adamla yola devam edilmesini istemişti.

Akşam saatlerinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi.

SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞMA SAĞLANDI!

Yapılan son görüşmenin neticesinde Beşiktaş, teknik direktörlük konusunda yeniden Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre Sergen Yalçın Beşiktaş ile 1 senelik yeni bir kontrata imza atacak.



ZORLU SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme konusunda kısa bir görüşme yapmış, Yalçın'ın "Tatilin ardından konuşalım, hallolur" ifadelerinin ardından yönetim beklemeye koyulmuştu.

Yalçın'ın tatil dönüşü yapılan görüşmelerde yönetim tcrübeli teknik adama teklifini sunarken, Sergen Yalçın da istediği fiyatı yöneticilere iletmişti.

YÖNETİM 20 TEKLİF ETTİ SERGEN YALÇIN 30 İSTEDİ

Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme için ilk talebi 30 milyon TL ve 1 yıllık kontrat şeklindeydi. Beşiktaş Yönetimi ise başarılı hocaya yıllık 12 milyon TL garanti ücret ve 8 milyon TL şampiyonluk primi önerdi.

Siyah beyazlı yönetim anlaşma sağlanamaması sonrası teklifi 20 milyon TL'ye yükseltirken, aradaki fiyat farkının kapanmasıyla taraflar masaya oturdu.

İPLER BİR ANDA KOPTU!

Ne var ki, Sergen Yalçın ile sürdürülen görüşmeler 19 Haziran'da kesildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmede orta yol bulunamayınca konuşmaların gergin olduğu ve iplerin de bu görüşmeyle birlikte koptuğu öğrenildi.

TAM YETKİ GERGİNLİĞİ

Görüşmelerin tıkanmasında, aradaki fiyat farkının yanı sıra Sergen Yalçın'ın transfer konusunda 'tam yetki' istemesi de etkili oldu.

Geçtiğimiz sezon başında Yalçın'ın istediği N'Sakala ve Welinton alınırken, Nazım Sangare ve diğer transfer talepleri ise kabul görmemişti. Yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın transferde tam yetki isterken, bu talebe yönetim sıcak bakmadı. Yapılan görüşmelerde Sergen Yalçın'ın istediği isimlerle görüşülmesi ancak yetkinin yönetimde olması kararlaştırıldı.