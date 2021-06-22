Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktı!

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadığı şampiyonluklarla geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi büyük bir belirsizlik yaşıyor.

Siyah beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamazken, başkan Ahmet Nur Çebi de flaş bir karar aldı.

A Spor'un haberine göre; Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı. Aldığı kararla ilgili konuşan Çebi, "6 Temmuz'daki genel kurula kadar Kulüpler Birliği'nde görevdeyim, seçimde aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.