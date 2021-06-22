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Son dakika haberleri | Başkanı Başkanlığı'nı bıraktı!

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadığı şampiyonluklarla geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan , yeni sezon öncesi büyük bir belirsizlik yaşıyor. Siyah beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamazken, başkan de flaş bir karar aldı. Çebi, Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 14:06 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 14:35
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktı!

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadığı şampiyonluklarla geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan , yeni sezon öncesi büyük bir belirsizlik yaşıyor.

Siyah beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamazken, başkan de flaş bir karar aldı.

A Spor'un haberine göre; Ahmet Nur Çebi Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı. Aldığı kararla ilgili konuşan Çebi, "6 Temmuz'daki genel kurula kadar Kulüpler Birliği'nde görevdeyim, seçimde aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.

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