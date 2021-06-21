Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Fernando Lucas Martins Beşiktaş'a yeşil ışığı yaktı! 3 yıllık sözleşme...

Son dakika transfer haberleri: 'a yeşil ışığı yaktı! 3 yıllık sözleşme...

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve önümüzdeki sezon 'nde ülkemizi temsil edecek olan 'ta transfer gelişmeleri hız kazanmış durumda. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran siyah-beyazlılar ile yeni sözleşme belirsizliğini halledip transferde somut adımlar atmak istiyor. Öte yandan siyah-beyazlılara uzun süredir transfer gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu 'ten müjdeli haber geldi. İşte detaylar... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fernando Lucas Martins Beşiktaş'a yeşil ışığı yaktı! 3 yıllık sözleşme...

'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen , uzun süredir gündeminde tuttuğu 'ten olumlu yanıt aldı. 'in takımında oynayan ancak vize problemleri nedeniyle ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamayı isterim" diyerek yapılan teklifi değerlendirmeye aldı.

Son dakika transfer haberleri: Fernando Lucas Martins Beşiktaş'a yeşil ışığı yaktı! 3 yıllık sözleşme...

Sabah'ın haberine göre; 3 yıllık kontrat ve 1.5 ile 1.8 milyon Euro arasında bir maaş üzerinden görüşülen orta sahaya, bonservis ödenmeyecek. Kariyerine 'nın takımında başlayan, sonrasında , , ve 'da ter döken Fernando, formasını da 8 kez sırtına geçirdi.

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