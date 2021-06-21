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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Diego Laxalt Dinamo Moskova'da

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber geldi. Sol bek mevkisi için Diego Laxalt'ı gündemine alan ezeli rakipler transferde geç kaldı. Yıldız futbolcu Dinamo Moskova ile anlaşma sağladı. İşte son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:52
Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Diego Laxalt Dinamo Moskova'da

Transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray'a kötü haber geldi.

İki takımın da transfer listesinde yer alan Uruguaylı sol bek Diego Laxalt'ın yeni adresi belli oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Dinamo Moskova'nın Laxalt transferi için Milan ile anlaşma sağladığını duyurdu. Rus ekibinin 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Uruguaylı futbolcunun kısa süre içerisinde Dinamo Moskova için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forması giten Diego Laxalt, İskoç ekibiyle çıktığı 26 maçta 1 gol attı.

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