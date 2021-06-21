Son dakika transfer haberi: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş Davide Santon için devrede... (BJK spor haberi)

Gelecek sezon hem ligde hem de Devler Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen siyah beyazlıların listesi bir hayli kabarık. Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Bu kez İtalyan basınında Beşiktaş iddiası geldi. Haberde, Beşiktaş'ın Roma'dan ayrılma ihtimali yüksek olan sağ bek Davide Santon için devreye girdiği yazıldı.