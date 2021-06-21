Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş Davide Santon için devrede (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: İtalyanlar duyurdu!  için devrede ()

Son dakika transfer haberi: 'i şampiyon olarak tamamlayan 'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor... Çizme basını, ’da ’nun gözden çıkardığı 30 yaşındaki sağ bek ile Beşiktaş’ın ilgilendiğini iddia etti. Oyuncunun da Roma’dan ayrılmak istediğinin altı çizildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş Davide Santon için devrede... (BJK spor haberi)

Gelecek sezon hem ligde hem de Devler Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen siyah beyazlıların listesi bir hayli kabarık. Alternatifli bir kadro kurmak isteyen için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Son dakika transfer haberi: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş Davide Santon için devrede... (BJK spor haberi)

Bu kez basınında iddiası geldi. Haberde, Beşiktaş'ın 'dan ayrılma ihtimali yüksek olan sağ bek için devreye girdiği yazıldı.

Son dakika transfer haberi: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş Davide Santon için devrede... (BJK spor haberi)

Ayrıca oyuncuya Lorient ve Sampdoria'nın da talip olduğu iddia edildi. Jose 'nın kadroda düşünmediği futbolcunun sözleşmesini feshedebileceği bu nedenle de kulüplerin transfer listesine girdiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş Davide Santon için devrede... (BJK spor haberi)

30 yaşındaki İtalyanın güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Santon geçtiğimiz sezon 11 maçta görev aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA