Son dakika transfer haberi: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş Davide Santon için devrede... (BJK spor haberi)

Gelecek sezon hem ligde hem de Devler Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen siyah beyazlıların listesi bir hayli kabarık. Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
Gelecek sezon hem ligde hem de Devler Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen siyah beyazlıların listesi bir hayli kabarık. Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
Bu kez İtalyan basınında Beşiktaş iddiası geldi. Haberde, Beşiktaş'ın Roma'dan ayrılma ihtimali yüksek olan sağ bek Davide Santon için devreye girdiği yazıldı.
Ayrıca oyuncuya Lorient ve Sampdoria'nın da talip olduğu iddia edildi. Jose Mourinho'nın kadroda düşünmediği futbolcunun sözleşmesini feshedebileceği bu nedenle de kulüplerin transfer listesine girdiği belirtildi.
30 yaşındaki İtalyanın güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Santon geçtiğimiz sezon 11 maçta görev aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.