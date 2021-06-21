Son dakika transfer haberi: Costa'nın yeni adresi ya Beşiktaş ya Çin

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın ayrılışından sonra yıldız bir golcüyü renklerine katmak için temaslarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar ünlü İspanyol golcü Diego Costa için bekleyişini sürdürüyor.
Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın ayrılışından sonra yıldız bir golcüyü renklerine katmak için temaslarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar ünlü İspanyol golcü Diego Costa için bekleyişini sürdürüyor.
KARTAL BEKLEMEDE
Kartal tecrübeli golcü için teklifini artırdı. Yıldız oyuncuya yıllık 2.3 milyon Euro teklif eden Siyah- Beyazlılar, 600 bin Euro da bonus önerdi. Bu teklif sonrasında Beşiktaş Yönetimi bekleyişe geçti.
KESİN DÖNÜŞ YAPACAK
Takvim'in haberine göre; Costa'ya Çin Ligi ekibi Shangai de teklifte bulundu. İspanyol golcünün menajerinin 1 hafta içinde kesin dönüş yapması bekliyor. Diego Costa ya Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek ya da Çin ekibi Shangai ile el sıkışacak.
Beşiktaş Yönetimi Costa'dan gelecek habere göre hareket edecek. Olumsuzluk haber gelirse diğer adaylar masaya yatırılacak.