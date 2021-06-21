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Son dakika transfer haberi: Costa'nın yeni adresi ya ya

Son dakika transfer haberi: ve 'nda mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta forvet çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda ve 'nde başarılı bir yıl geçirmek isteyen siyah-beyazlılarda liste başında ise yer alıyor. İspanyol futbolcu geleceği ile ilgili kararı verme aşamasına geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Costa'nın yeni adresi ya Beşiktaş ya Çin

Vincent Aboubakar'ın ayrılışından sonra yıldız bir golcüyü renklerine katmak için temaslarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar ünlü İspanyol golcü için bekleyişini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Costa'nın yeni adresi ya Beşiktaş ya Çin

KARTAL BEKLEMEDE

Kartal tecrübeli golcü için teklifini artırdı. Yıldız oyuncuya yıllık 2.3 milyon Euro teklif eden Siyah- Beyazlılar, 600 bin Euro da bonus önerdi. Bu teklif sonrasında Yönetimi bekleyişe geçti.

Son dakika transfer haberi: Costa'nın yeni adresi ya Beşiktaş ya Çin

KESİN DÖNÜŞ YAPACAK

Takvim'in haberine göre; Costa'ya Ligi ekibi Shangai de teklifte bulundu. İspanyol golcünün menajerinin 1 hafta içinde kesin dönüş yapması bekliyor. ya 'ın teklifini kabul edecek ya da Çin ekibi Shangai ile el sıkışacak.

Son dakika transfer haberi: Costa'nın yeni adresi ya Beşiktaş ya Çin

Yönetimi Costa'dan gelecek habere göre hareket edecek. Olumsuzluk haber gelirse diğer adaylar masaya yatırılacak.

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