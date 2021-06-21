Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sağ bek bombası! Jonas Svensson... (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig 'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in alternatifi olarak düşünülen ancak yapılan 900 bin Euro'luk teklifin basına sızması sonrasında transferi askıya alındığı öne sürülen Jonas Svensson yeniden gündemde.