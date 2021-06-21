Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sağ bek bombası! Jonas Svensson... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'tan sağ bek bombası! ... ()

Son dakika transfer haberi: 'i şampiyon olarak tamamlayan 'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor... Siyah beyazlılarda teklifin basına sızması sonrası transferi askıya alınan için temaslar yeniden başladı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:37
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sağ bek bombası! Jonas Svensson... (BJK spor haberi)

'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sağ bek bombası! Jonas Svensson... (BJK spor haberi)

Hürriyet'in haberine göre; 'ta Valentin Rosier'in alternatifi olarak düşünülen ancak yapılan 900 bin Euro'luk teklifin basına sızması sonrasında transferi askıya alındığı öne sürülen yeniden gündemde.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sağ bek bombası! Jonas Svensson... (BJK spor haberi)

AZ ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bek için Sergen Yalçın ve scout ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçtiklerini belirten futbol şube Sorumlusu Emre Kocadağ şunları söyledi:

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sağ bek bombası! Jonas Svensson... (BJK spor haberi)

KRİTİK GÜN YARIN VE ÇARŞAMBA

"Yurt içi dışında bir çok oyuncu ile temastayız. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın sezon bitmeden yönetime yazdığı rapor doğrultusunda araştırmalarımızı genişlettik.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sağ bek bombası! Jonas Svensson... (BJK spor haberi)

Salı ve çarşamba günü Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklar."

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sağ bek bombası! Jonas Svensson... (BJK spor haberi)

4-5 GENÇ YILDIZ ADAYI DA ALINACAK

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Türkiye liglerinden gelecek vadeden 4-5 genç oyuncuyu kadrolarına katacaklarını ifade etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sağ bek bombası! Jonas Svensson... (BJK spor haberi)

Kocadağ "Altyapıdan çıkardığımız ve Sergen Yalçın'ın kadroya gözünü kırpmadan aldığı Rıdvan ve Ersin gibi yeni yetenekleri de kazandırmak zorundayız" dedi.

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